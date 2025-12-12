Омск-Информ
·Общество

Автор гимна Омска уходит с поста судьи

Она работает в должности до февраля следующего года.

Сегодня, 12 декабря, Квалификационная коллегия судей Омской области провела заседание, по результатам которого в омских судах произойдет ряд важных кадровых изменений.

Как уже сообщалось ранее, пост мирового судьи судебного участка № 73 в Октябрьском судебном районе покинет Оксана Макаревич. Служительница Фемиды уйдет с должности 2 февраля 2026 года по собственному желанию.

Отметим, что Макаревич написала слова к гимну Омска в 2011 году. Автором музыки стал Анатолий Броницкий.

