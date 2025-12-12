Омича обязали выплатить миллион мальчику, которому он причинил тяжелые травмы

Ребенок пострадал в аварии.

Фото: t.me/prok_omsk

Центральный районный суд Омска вынес приговор 45-летнему виновнику ДТП, из-за которого пострадал ребенок. За нарушение правил дорожного движения мужчине ограничили свободу на 2 года и еще на два года его лишили водительских прав.

Авария произошла вечером 26 августа на улице Завертяева. Омич на автомобиле Mazda Premacy сбил на зебре мужчину с детской коляской. В коляске находился 3-летний мальчик. Он получил тяжелые травмы, в том числе закрытую черепно-мозговую травму.

Отметим, что вину в преступлении водитель признал полностью, однако мер по возмещению ущерба не принял. В итоге суд, как сообщили в прокуратуре, обязал его также выплатить семье 1 млн рублей.