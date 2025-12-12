Омичи в честь праздников получат зарплату досрочно

Однако не все получат деньги раньше срока.

В следующем году омичей ожидают рекордно длинные новогодние каникулы, продолжительность которых составит 12 дней: с 31 декабря по 11 января. В трудинспекции по Омской области разъяснили коллизию с выплатой зарплат в выходные.

Как рассказали в региональном Роструде, из-за длительного перерыва выплата заработной платы сотрудникам должна быть произведена заранее, до начала праздничных дней.

– Всем организациям, в которых срок выплаты зарплаты установлен до 12-го числа каждого месяца, Роструд дал однозначное разъяснение, что выплаты должны быть произведены не позднее 30 декабря 2025 года, так как 31 декабря 2025 года является выходным днем, – рассказали в инспекции.

Также в Роструде объяснили, что если в организации зарплаты платят 12 числа каждого месяца, то работодатель может выплатить деньги за декабрь 2025 года в первый рабочий день после каникул – 12 января 2026 года.