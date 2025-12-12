Стало известно, какие специалисты готовы к переезду из Омска

В лидерах оказались грузчики.

Аналитики «Авито Работы» выяснили, какие специалисты чаще всего готовы к переезду по работе. За год в России число таких резюме увеличилось на 15 %.

В Омской области самыми мобильными оказались грузчики, продавцы и разнорабочие. Количество резюме грузчиков с отметкой о возможности переезда увеличилось на 150 %. Продавцы стали на 131 % чаще заявлять о такой готовности, а разнорабочие – на 106 % чаще. В список также попали маляры, электромонтажники, монтажники, инженеры, автомеханики, сварщики и механики.

Отметим, что грузчики рассчитывают на зарплату 69 тыс. рублей в месяц, продавцы – 40 тысяч, разнорабочие – 96 тысяч. Маляры, электромонтажники, монтажники, инженеры, автомеханики, сварщики и механики хотят получать от 118 до 151 тысячи рублей.