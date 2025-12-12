Омск-Информ
·Происшествия

Омич на грузовике угодил в кювет и погиб

Авария произошла вдалеке от населенных пунктов, на трассе.

Сегодня около 11:40 на трассе Калачинск – Ивановка – Кабанье в Калачинском районе случилось дорожно-транспортное происшествие. В районе 3-го километра КамАЗ слетел с асфальта и оказался в кювете.

По предварительным данным полиции, к аварии привело то, что 53-летнему водителю стало плохо за рулем. Мужчина скончался на месте.

В причинах и обстоятельствах аварии разбираются правоохранители.

