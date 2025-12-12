Морозы вынудили омичей носить «батареи» с собой

Продажи аккумуляторов для зарядки телефона выросли в полтора раза.

Фото: freepik.com

В Омске на фоне холодов резко выросли продажи пауэрбанков. С 1 по 10 декабря спрос на портативные зарядные устройства вырос на 32 % по сравнению с ноябрьским уровнем.

Особенно популярны устройства оказались в Сибири, включая Омскую область, где продажи выросли на 52 %, сообщили в пресс-службе МТС, ссылаясь на данные собственного аналитического центра. Одной из главных причин повышенного спроса называют частые разрядки смартфонов на морозе, что вынуждает пользователей приобретать внешние аккумуляторы.

Так, средняя стоимость пауэрбанка в этот период составила 1,8 тыс. рублей. Самыми востребованными моделями стали аккумуляторы, привезенные из Японии и Китая.

Большинство покупателей предпочитают устройства с большой емкостью аккумулятора: пауэрбанки свыше 15 тыс. mAh приобрели 52 % покупателей, 35 % предпочли модели от 10 тыс. до 15 тыс. mAh, а компактные устройства емкостью от 3 тыс. до 5 тыс. mAh выбрали 12 % покупателей.