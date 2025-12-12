Омск-Информ
·Общество

Путин наградил уважаемого омского энергетика

Специалист руководит структурой более 10 лет.

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому руководителю подразделения компании «Россети Сибирь» в Омской области Павлу Грибачу присвоено почетное звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации». Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Кремля.

Отметим, что директор Северного филиала электросетей «Россети Сибирь» Павел Грибач руководит подразделением, расположенным в Тарском районе Омской области, более десяти лет.

В 2011 году он уже был отмечен Почетной грамотой Правительства Омской области за выдающиеся профессиональные достижения и значительный вклад в развитие энергетики региона.

Ранее сообщалось о награждении орденом ректора одного из омских вузов.

