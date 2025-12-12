Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Культура/Афиша

В Омск приедет еще один популярный певец

Концерт пройдет весной.

Весной в Омск с концертом приедет популярный певец Леша Свик (16+). Мероприятие пройдет в клубе «Ангар» 6 марта.

Его песни набирают миллионы просмотров в интернете, также Леша Свик получил несколько музыкальных премий и выпустил популярные дуэты с NILETTO и группой из Омска 5УТРА. Самыми узнаваемыми релизами певца являются треки «Дым» и «Малиновый свет». Кроме них Леша Свик исполнит песни «Плакала», «Самолеты», «Не вспоминай» и другие.

По данным сайта kassir.ru, стоимость билетов на танцпол начинается от 2 тыс. рублей. Места за столиками на втором этаже обойдутся в 5 тыс. рублей, а на первом – в 6 тыс. За билеты в VIP-ложу придется отдать 7 тыс. рублей.

·Культура/Афиша

В Омск приедет еще один популярный певец

Концерт пройдет весной.

Весной в Омск с концертом приедет популярный певец Леша Свик (16+). Мероприятие пройдет в клубе «Ангар» 6 марта.

Его песни набирают миллионы просмотров в интернете, также Леша Свик получил несколько музыкальных премий и выпустил популярные дуэты с NILETTO и группой из Омска 5УТРА. Самыми узнаваемыми релизами певца являются треки «Дым» и «Малиновый свет». Кроме них Леша Свик исполнит песни «Плакала», «Самолеты», «Не вспоминай» и другие.

По данным сайта kassir.ru, стоимость билетов на танцпол начинается от 2 тыс. рублей. Места за столиками на втором этаже обойдутся в 5 тыс. рублей, а на первом – в 6 тыс. За билеты в VIP-ложу придется отдать 7 тыс. рублей.