В Омске готовят «облавы» на самовольно гуляющих собак

Наибольшую опасность для людей представляют не бездомные животные, а те, у которых безответственные хозяева.

Фото: создано при помощи ИИ

В Омске подвели итоги работы муниципального приюта для животных за 2025 год. Как заявил на пресс-конференции начальник отдела коммунально-бытового хозяйства департамента городского хозяйства мэрии Дмитрий Байков, эффект от мер, направленных на сокращение популяции дворняг есть, однако главную проблему представляют не бездомные, а домашние животные, отпущенные на самостоятельный выгул.

– И наши наблюдения, и волонтеры, неравнодушные омичи говорят о том, что эффект от программы «Отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск» есть и численность бродячих животных в нашем городе снижается. Однако главную проблему сейчас создают животные на самовыгуле, – сказал Байков.

По словам и.о. директора приюта Юлии Нефедовой, сотрудники учреждения регулярно сталкиваются с покусанными домашними животными, выпущенными хозяевами гулять самостоятельно. Подобные ситуации создают опасность для окружающих и приводят к бесконтрольному размножению собак, чьи потомки часто оказываются выброшенными на улицу, пополняя ряды бродячих животных.

Специалисты подчеркнули, что бороться с этой проблемой можно, активно сообщая о фактах самовыгула животных.

– В случае если вы видите такое животное, знаете, кто хозяин, и это животное проявляет агрессию, вызывайте участкового, полицию. На виновника будет составлен протокол об административном правонарушении, и дальше Главное ветеринарное управление будет принимать меры административного воздействия, – посоветовал Байков.

Напомним, что в начале декабря прокуратура сообщала о напряженной ситуации с бездомными животными.