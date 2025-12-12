В омских судах грядут масштабные кадровые перестановки

Двое судей ушли в отставку.

Фото создано при помощи ИИ

Квалификационная коллегия судей Омской области провела заседание, по результатам которого в судах региона произойдет ряд важных кадровых изменений.

Так, по итогам рассмотрения кандидатур на замещение вакантных должностей Татьяна Дудко получила рекомендацию на пост мирового судьи судебного участка № 67 в Октябрьском судебном районе города Омска без ограничения срока полномочий. В то же время Павлу Захарову было отказано в рекомендации на вакантную должность судьи Центрального районного суда Омска.

Коллегия также удовлетворила заявления о прекращении полномочий нескольких действующих судей. Мировой судья судебного участка № 73 в Октябрьском судебном районе города Омска Оксана Макаревич сложит свои полномочия с 2 февраля 2026 года. Светлана Пантелеева прекратит исполнять обязанности судьи Арбитражного суда Омской области с 12 января 2026 года.

Кроме того, было дано согласие на привлечение судьи в отставке Галины Шарушинской к осуществлению правосудия в качестве мирового судьи судебного участка № 14 в Муромцевском судебном районе Омской области.