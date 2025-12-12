Под Омском за 100 млн продают шикарный глэмпинг для рыбаков

База отдыха находится на берегу Иртыша.

Фото: avito.ru

Под Омском выставлена на продажу база отдыха, расположенная в поселке Надеждино в непосредственной близости от затона реки Иртыш. Соответствующее объявление опубликовано на сайте по продаже недвижимости.

Гостям предлагаются купольные домики площадью 30 кв. метров с панорамными окнами и сафари-палатки площадью 16 кв. метров, оборудованные всем необходимым для отдыха.

Для проведения мероприятий предлагается просторный купольный дом площадью 150 кв. метров. Любители рыбалки могут удить рыбу как с берега, так и с лодок, которые можно арендовать вместе со снастями.

Предлагаемая база предназначена для охоты, рыбалки, познавательного туризма, сообщает продавец. Также на территории расположена баня и джакузи.

Напомним, что это не единственный глэмпинг на берегу Иртыша, выставленный на продажу.