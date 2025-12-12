В микрорайоне под Омском случился ЖКХ-коллапс

Местные жители столкнулись с невозможностью оплатить квитанции

omskinform.ru

Жители поселка Берегового под Омском пожаловались на невозможность оплатить квитанции за услуги ЖКХ. В населенном пункте закрылся офис банка, а почта перестала принимать квитанции, ссылаясь на болезнь сотрудников.

– Почта не приняла квитанции, потому что все работники заболели. И теперь надо ехать в город. А у нас так-то пригород, – жалуются омичи в телеграм-канале «Омский новостной поезд».

Люди отмечают, что пенсионерам трудно «кататься» в Омск, чтобы заплатить за услуги ЖКХ. Проезд до города стоит 80 рублей и занимает около часа.

Отметим, что ближайший к микрорайону Береговому офис банка находится в соседнем поселке Ключи. Расстояние между ними составляет около 2-3 км.