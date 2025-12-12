Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

В Омской области загорелся коттедж с двумя машинами

Причины возгорания выясняют дознаватели МЧС.

Вчера, 11 декабря, около 16 часов в городе Таре на севере Омской области загорелся жилой дом с двумя припаркованными рядом машинами. Для тушения пожара на место направили три единицы техники и восемь сотрудников МЧС, сообщили в пресс-службе спасательного ведомства.

Огонь охватил площадь 131 кв. м. В результате происшествия пострадал один человек. Еще один успел покинуть горящий дом до приезда пожарных. 

Пожар удалось полностью ликвидировать к 16:42. Сейчас дознаватели МЧС выясняют причины возгорания.

·Происшествия

В Омской области загорелся коттедж с двумя машинами

Причины возгорания выясняют дознаватели МЧС.

Вчера, 11 декабря, около 16 часов в городе Таре на севере Омской области загорелся жилой дом с двумя припаркованными рядом машинами. Для тушения пожара на место направили три единицы техники и восемь сотрудников МЧС, сообщили в пресс-службе спасательного ведомства.

Огонь охватил площадь 131 кв. м. В результате происшествия пострадал один человек. Еще один успел покинуть горящий дом до приезда пожарных. 

Пожар удалось полностью ликвидировать к 16:42. Сейчас дознаватели МЧС выясняют причины возгорания.