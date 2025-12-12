Омич ночью украл вывески с музея имени Врубеля

Найти похитителя помогли камеры наблюдения.

Фото: 2ГИС

В Омске полиция раскрыла кражу информационных вывесок со здания Центра «Эрмитаж-Сибирь». Работники музея им. М. А. Врубеля сообщили о пропаже, оценив ущерб в 14 тыс. рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого с помощью камер видеонаблюдения. Им оказался 21-летний житель Центрального округа, у которого в квартире были найдены похищенные таблички.

Задержанный рассказал, что после распития спиртных напитков с друзьями он решил прогуляться. Зачем он снял вывески, он не помнит. Утром, обнаружив их дома, он хотел вернуть украденное, но испугался последствий.

Вывески сотрудники полиции вернули в музей. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Известно, что ранее он привлекался к ответственности за административные правонарушения, связанные с употреблением алкоголя в общественных местах.