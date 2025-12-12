Семья священника из Омской области оказалась на морозе из-за пожара

Епархия просит у омичей помощи.

Фото: t.me/eparhiaomsk

На Севере Омской области, в Усть-Ишимском районе, случился пожар в доме иерея Владимира Михайлова. Об этом сообщили в Омской епархии.

Как рассказали представители Церкви, дом не сгорел полностью, но сильно пострадал: повреждены потолочные перекрытия и кровля, разрушена печь. Жить в доме теперь нельзя, а на регион надвигаются морозы.

– Семья осталась без жилья именно тогда, когда начинаются настоящие сибирские холода, – рассказали в епархии.

Епархия объявила сбор средств на помощь семье клирика Тарской епархии, благочинного Усть-Ишимского церковного округа в восстановлении его с матушкой дома.