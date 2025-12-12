Омск-Информ
·Общество

Олимпийская чемпионка купила роскошное платье у омского дизайнера

Синхронистка призналась, что давно является поклонницей бренда омички.

Знаменитая российская синхронистка, заслуженный мастер спорта и олимпийская чемпионка Анжелика Тиманина была замечена в платье от омского дизайнера Галины Подзолко. Наряд из новой коллекции Woman стоимостью 200 тыс. рублей спортсменка представила на закрытом показе новой коллекции Подзолко.

– Давно знаю бренд, я его большая поклонница. Бренд очень женственный, поэтому я не могла не обратить внимания, – поделилась Тиманина.

Фотографии с мероприятия появились в соцсетях омского дизайнера. Для выхода в свет Анжелика Тиманина выбрала элегантное фиолетовое платье с длинным рукавом.

