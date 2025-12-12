Находящегося в федеральном розыске омича нашли при странных обстоятельствах

Мужчина скрывался больше месяца.

Фото: 55.rosguard.gov.ru

В Геленджике сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии обнаружили и задержали 40-летнего мужчину. Им оказался житель Омской области, находящийся в федеральном розыске.

Задержание произошло на улице Революционной. Во время планового патрулирования, наряд Росгвардии обратил внимание на спящего на лавочке человека. Решив убедиться, что с ним все в порядке, правоохранители разбудили мужчину и запросили документы для установления личности.

Как выяснилось в ходе проверки, спящий гражданин разыскивается правоохранительными органами по статье 119 УК РФ – «Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью».

По предварительной информации, он находился в розыске более месяца. Задержанный был передан сотрудникам полиции для проведения следственных мероприятий.