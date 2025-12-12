Омичам хотят запретить запускать салют на Новый год

Депутат Милонов предлагает ввести ограничения для фейерверков.

Фото: Freepik.com

Заместитель председателя комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов («Единая Россия») высказался насчет запрета Новогоднего салюта.

По его словам, полностью запрещать фейерверки не стоит. Однако он настаивает на необходимости прописать запрет на их использование около многоквартирных домов.

– Понятно, что в центре городов запускать нельзя ни в коем случае. Надо запретить запускать там, где находятся многоэтажки, откуда может попасть фейерверк на балкон. Но в целом запрещать, мне кажется, будет немножечко жестковато, – приводит слова Милонова ТАСС.

Депутат раскритиковал существующие правила, назвав их «кучей всяких параграфов», которые непонятны обычным гражданам.

– Правила должны быть очень понятны. Надо четко написать, что можно запускать там, где, условно говоря, двор, открытая площадка, не ближе 50-100 м от дома, – предложил парламентарий.

Виталий Милонов также отметил, что грамотно используемая и не контрафактная пиротехника способна приносить только радость, а ее запуск на Новый год давно стал традицией.