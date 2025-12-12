Дорога на Левобережье Омска превратилась в «каток» из-за разлива канализации

Замерзшие стоки создали ловушку для водителей.

Фото создано при помощи ИИ

Омичи сообщили о коммунальной аварии, создающей опасную дорожную ситуацию. По информации, опубликованной одним из местных жителей в социальных сетях, напротив дома на улице Транссибирской произошел разлив канализации, который уже успел замерзнуть, образовав скользкий участок льда.

– На улице Транссибирской напротив дома №5 разлив канализации на дорогу, замерзло в лед как раз перед светофором в сторону центра, будьте очень осторожны! – написал омич в телеграм-канале «Аварийный Омск».

По его предположению, причиной разливов может быть включение перекачки канализации из соседнего колодца.

Ранее омичи сообщали о наледи на дороге на бульваре Архитекторов.