В Омске продают пятиэтажный торговый комплекс

Сейчас в нем функционируют строительный магазин и спортзал.

Фото: mlsn.ru

На известном сайте по продаже недвижимости появилось объявление о продаже пятиэтажного здания торгового комплекса «Амур», находящееся по адресу: 33-я Северная, 95.

Продавец уверяет, что объект в хорошем состоянии и после капитального ремонта. Внутренняя планировка подходит для размещения медицинских центров, юридических контор, учебных заведений и других организаций.

Второй, четвертый и пятый этажи представляют собой офисные помещения кабинетного типа. Третий этаж занят полностью оборудованным спортивным залом с тренажерами, татами, боксерскими грушами, баней, душевыми и раздевалками. На первом этаже функционирует строительный магазин.

Дополнительным плюсом, по словам продавца, является прямое соединение с соседним зданием, где размещен мебельный салон. Здание оснащено пассажирским и грузовым лифтами. Объект оценили в 160 млн рублей.