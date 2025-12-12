Врач раскрыл состав идеального завтрака

Омичам перечислили продукты, с которых нужно начинать день.

Фото создано при помощи ИИ

Врач Даниэль Лопес Розетти поделился рекомендациями по формированию полезного завтрака. Специалист представил оптимальный перечень продуктов, необходимых организму после пробуждения в беседе с изданием Infobae.

Розетти рекомендует начинать утро с белка, источником которого могут служить яйца, молочные продукты, сыры, йогурт или бобовые культуры. Чтобы решить, что из этого выбрать, стоит руководствоваться лишь вкусовыми предпочтениями.

Доктор подчеркнул, что для полноценного энергетического заряда необходим прием сложных углеводов, содержащихся в цельнозерновом хлебе, овсянке и свежих фруктах. Полезные жиры, важные для поддержания хорошего самочувствия, содержатся в орехах, оливковом масле и авокадо.

Еще один важный компонент – клетчатка, необходимая для пищеварения и оптимальной работы желудочно-кишечного тракта. Ее можно получить из фруктов и зерновых культур. Дополнять рацион идеально чашечкой кофе или чая, советует врач.