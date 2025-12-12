Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Мощные морозы неожиданно отступили от Омска

Однако в регионе продолжит бушевать сильный ветер.

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 12 декабря, в Омске и Омской области температура воздуха установится в районе –6...–11 °C.

Ожидается переменная облачность и небольшие осадки в виде снега. Юго-западный, южный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с, местами возможны порывы до 15 м/с. На дорогах ожидается гололедица. Атмосферное давление будет падать.

Ближе к ночи сильно похолодает. Столбик термометра опустится до –9...–14 °C, при прояснении до –19 °C. Скорость южного, юго-западного ветра составит 4–9 м/с. Местами ожидается изморозь, на дорогах сохранится гололедица. Атмосферное давление будет падать.

·Общество

Мощные морозы неожиданно отступили от Омска

Однако в регионе продолжит бушевать сильный ветер.

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 12 декабря, в Омске и Омской области температура воздуха установится в районе –6...–11 °C.

Ожидается переменная облачность и небольшие осадки в виде снега. Юго-западный, южный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с, местами возможны порывы до 15 м/с. На дорогах ожидается гололедица. Атмосферное давление будет падать.

Ближе к ночи сильно похолодает. Столбик термометра опустится до –9...–14 °C, при прояснении до –19 °C. Скорость южного, юго-западного ветра составит 4–9 м/с. Местами ожидается изморозь, на дорогах сохранится гололедица. Атмосферное давление будет падать.