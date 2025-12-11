Омск-Информ
·Общество

Здание омской «похоронки» признали объектом культурного наследия

Также под охрану попало здание краеведческого музея в Таре.

Министерство культуры Омской области официально утвердило предмет охраны двух памятников исторического значения. Приказ об охране объектов подписали сегодня, 11 декабря.

Первый объект – дом № 14 на улице Звездова в Омске, построенный в начале XX века и вошедший в реестр как «особняк». В настоящее время здесь размещается Комбинат специальных услуг, ответственный за содержание кладбищ.

Второй памятник – здание № 8 на площади Ленина в Таре, относящееся к XIX веку и занесенное в реестр как «Дом Орлова». Сейчас в нем располагается Тарский историко-краеведческий музей.

