·Политика

В Омске назначен глава министерства региональной безопасности

Он занимает этот пост уже 3 года.

Сегодня, 11 декабря, министром региональной безопасности Омской области вновь назначен Алексей Кубиц. Соответствующее распоряжение появилось на официальном сайте публикования правовых актов.

Назначение вступает в силу сегодня. Срок полномочий Кубица – один год. Напомним, что Кубиц занимает эту должность с 2022 года. До назначения на пост министра он прослужил в органах внутренних дел около 30 лет.

