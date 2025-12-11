Путин объявил о новой семейной выплате, доступной для омичей

Новая опция станет доступна при соблюдении определенных условий.

omskinform.ru

Президент РФ Владимир Путин анонсировал введение в России новой формы материальной помощи многодетным семьям, которую он назвал «семейной выплатой». Новшество начнет действовать с 2026 года и предназначено для семей с двумя и более детьми, где средний доход на члена семьи за предыдущий год оказался меньше полутора прожиточных минимумов в регионе.

Путин уточнил, что члены таких семей смогут претендовать на возврат части уплаченного налога на доходы физических лиц.

– В таком случае каждый из работающих родителей сможет вернуть часть уплаченного в прошлом году налога на доходы. Для них расчетная ставка НДФЛ составит 6 процентов, а то, что было уплачено свыше, вернется в семью, – заявил президент.

Чтобы получить выплату, нужно будет подать соответствующее заявление с 1 июня по 1 октября.

– Эта процедура должна быть максимально простой, удобной и необременительной для людей, – добавил Путин.

Президент подтвердил, что введенная мера дополнит существующие механизмы господдержки и не лишит семьи права пользоваться другими видами субсидий и льгот.