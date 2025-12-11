Омским студентам устроили экскурсию по СИЗО

Следственный изолятор посетили будущие бизнесмены и айтишники.

Фото: Пресс-служба УФСИН России по Омской области

На территории омского СИЗО-1 прошла выездная экскурсия для студентов Сибирского института бизнеса и информационных технологий. О мероприятии рассказали в УФСИН России по Омской области.

Как рассказали в службе, организованная ведомством экскурсия позволила учащимся познакомиться с внутренней структурой учреждения, условиями содержания заключенных и особенностями работы сотрудников различных подразделений.

Общение с персоналом СИЗО дало будущим специалистам возможность составить объективное впечатление о профессионализме сотрудников и важности их работы, сообщили в ведомстве. Экскурсия предоставила ребятам шанс глубже задуматься о выборе профессии и возможной службе в уголовно-исполнительной системе региона.