·Происшествия

Омичка на иномарке сбила школьника

Ребенку понадобилась помощь медиков.

Сегодня в Омске случилось дорожно-транспортное происшествие. Около 08:35 стало известно, что на улице Волховстроя 36-летняя женщина на автомобиле Nissan сбила 12-летнего мальчика.

Как сообщает Госавтоинспекция, ребенок переходил проезжую часть. Нарушал ли он правила дорожного движения, не сообщается. В причинах и обстоятельствах аварии разбираются полицейские.

Мальчику понадобилась медицинская помощь.

