Омичей предупредили о неочевидной опасности новогодних гирлянд

Специалист МЧС рассказал, как избежать чрезвычайных происшествий.

Фото: Freepik.com

Перед наступлением новогодних праздников омичам напомнили о мерах предосторожности при выборе и использовании декоративных электрических гирлянд. Эти рекомендации озвучил заместитель начальника Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Омской области Дмитрий Скворцов на брифинге в Международном мультимедиа-центре «Евразия сегодня».

По словам представителя ведомства, любая электрическая гирлянда, подобно пиротехнике, требует обязательного подтверждения безопасности – соответствующего сертификата. Поэтому при покупке нужно требовать у продавца подтверждение соответствия продукции установленным нормам.

Скворцов подчеркнул, что покупателю необходимо заранее изучить инструкцию от производителя, где указывается назначение гирлянды и допустимые условия эксплуатации.

– Ни в коем случае гирлянды нельзя использовать с какими-то либо видимыми повреждениями изоляции, или какими-то либо повреждениями лампочек, потому что неправильное использование может стать причиной пожара. С такими случаями, к сожалению, мы тоже сталкиваемся, – добавил Скворцов.

Специалист также подчеркнул, что если в инструкции написано, что нельзя использовать гирлянду на улице, то не нужно испытывать судьбу и игнорировать правила. Устройство может запросто замкнуть и стать причиной пожара.