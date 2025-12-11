«Рассадник блуда»: в Омске могут запретить новогодние корпоративы

На сэкономленные деньги предложили купить подарки для детей Донбасса.

В России предложили запретить новогодние корпоративы. Предложение поступило от депутата Брянской областной думы и председателя общественного движения «Россия православная» Михаила Иванова.

По словам парламентария, новогодние гуляния на работе являются источником безнравственности. Иванов отметил, что в нынешней сложной ситуации обществу необходимо проявить скромность и уважение к семейным устоям.

Он отметил, что корпоративы зачастую становятся местом для злоупотребления алкоголем и неподобающего поведения.

– Мы все знаем, как часто такие вечера, начинающиеся культурно, заканчиваются полной потерей достоинства, блудом. Это прямой вызов традиционным семейным ценностям, которые мы стараемся отстоять. Где наша совесть, если в то время, как защитники Родины несут тяготы, мы позволяем себе подобное обезьянничанье? – рассказал депутат в беседе с изданием «Абзац».

В качестве альтернативы депутат предложил организациям отказаться от дорогостоящих праздников и перераспределить финансы на благие цели, такие как поддержка фронта, помощь военнослужащим и приобретение подарков для детей Донбасса.