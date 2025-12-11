Омский Гринч стащил из леса сотню новогодних елок

Место незаконной рубки ищут правоохранители.

Фото создано при помощи ИИ

Полицейские поймали под Омском похитителя новогодних деревьев. На трассе Омск – Красноярка они остановили КамАЗ с сотней хвойных деревьев. При этом у 36-летнего водителя не оказалось водительских прав и документов на груз.

Где мужчина срубил деревья, пока неизвестно. Место разыскивают полицейские.

Сосны у водителя изъяли. На мужчину также составили два протокола: за езду без прав и предпринимательскую деятельность без лицензии.

В связи с этими действиями омича напрашиваются ассоциации с Гринчем – зеленым персонажем из мультфильма, который ненавидел Рождество. По сюжету, герой решает похитить праздник, проникнув в дома жителей в костюме Санта-Клауса и украв все подарки и украшения.