Оператор Yota рассказал о расширении проектов по сотрудничеству с МФЦ

Многофункциональные центры в регионах расширяют сотрудничество с операторами связи.

Фото: ПАО МегаФон

В Ленинградской области стартовал пилотный проект, по которому подростки вместе с первым паспортом получают сим-карту Yota. В течение трех месяцев им предоставляют крупные пакеты интернета и минут: по 50 Гб и 2 000 минут ежемесячно. Стоимость всей услуги за этот период составляет 499 рублей, после чего пользователи могут подобрать индивидуальные опции в конструкторе тарифов.

– Первый паспорт – это новый этап взросления, через который в прошлом году прошли около 20 тысяч подростков Ленинградской области, – отметил управляющий директор Yota Дмитрий Чудесников. – Мы услышали их желание стать более самостоятельными, поэтому вместе с паспортом молодые люди получают сим-карту – простой инструмент, который позволит самому выбрать свой формат общения и развлечений. Сейчас к сим-карте привязаны все основные профили – банковские аккаунты, мессенджеры и соцсети. Это буквально делает ее вторым «диджитал-паспортом» человека.

Проект реализуется в рамках соглашения между Yota и МФЦ Ленинградской области. В ближайшее время инициатива распространится на многофункциональные центры Санкт-Петербурга, а затем и на другие регионы.

Фото: ПАО МегаФон

Параллельно партнерство с МФЦ активно развивает и МегаФон. Эта программа позволяет действующим и новым абонентам приобретать сим-карты оператора прямо в офисах МФЦ, сокращая время на оформление договора. С июня география услуги расширилась, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке. Сейчас приобрести сим-карту МегаФона можно в МФЦ Республики Алтай, Республики Тыва, Томской и Иркутской областей, в Республике Саха (Якутия) и Хабаровском крае.

Обе инициативы направлены на то, чтобы сделать подключение к мобильным сервисам более удобным и доступным – как для подростков, так и для взрослых пользователей.