Хоценко поручил увеличить объемы строительства жилья для детей-сирот

Омская область развивает практику инвестирования в дома высокой готовности, чтобы быстрее обеспечивать сирот современными квартирами.

Сергей Мельников

В Омской области продолжает работать новый механизм обеспечения жильем детей-сирот, разработанный по поручению Виталия Хоценко. Его ключевое отличие – инвестирование в строительство домов высокой степени готовности, что позволяет ускорять ввод квартир и передавать их льготникам без длительного ожидания.

Одним из таких объектов стала новостройка в микрорайоне Чередовом в Омске. Дом введен в эксплуатацию, и здесь уже началась передача квартир. Первые семь семей получили ключи; всего для детей-сирот и участников СВО приобретено 17 квартир-студий площадью не менее 33 квадратных метров. Все помещения передаются с готовым ремонтом, сантехникой и бытовыми электроприборами.

Региональный жилищный центр ориентируется на дома, в которых завершены основные строительные работы и подключены инженерные сети. Такой подход позволяет предоставлять жилье быстрее и качественнее. Проект признан эффективным, и область планирует расширять практику: в следующем году подобные контракты будут заключаться с застройщиками в Омске, Таре, Калачинске, Таврическом, Полтавском и ряде других районов.

Помимо инвестирования, регион продолжает применять и другие инструменты: закупку квартир за счет бюджета, распределение жилья в новых микрорайонах и выдачу жилищных сертификатов тем, кто хочет подобрать вариант самостоятельно.

До конца года жильем планируется обеспечить 594 сирот. Эта работа находится под особым контролем полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева.