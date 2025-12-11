В МЧС рассказали, чем опасны хлопушки

Некоторые из них не представляют абсолютно никакой угрозы для здоровья.

Фото: Freepik.com

В преддверии новогодних праздников омичам напомнили о важности безопасного обращения с праздничной атрибутикой. На брифинге в Международном мультимедиацентре «Евразия сегодня», посвященном мерам безопасности, заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Дмитрий Скворцов рассказал, какие хлопушки являются наиболее безопасными для использования внутри помещений.

По словам специалистов, хлопушки, принцип действия которых основан на сжатом воздухе, являются наиболее безопасным вариантом. Он подчеркнул, что такие изделия не относятся к категории пиротехнических и не представляют угрозы при использовании.

– Мы настоятельно рекомендуем в зданиях, помещениях или сооружениях использовать хлопушки, принцип действия которых основан на сжатом воздухе. Вот эти хлопушки безопасны, – заявил Дмитрий Скворцов.

Представитель МЧС также предостерег от использования других типов хлопушек, которые классифицируются как пиротехнические изделия.