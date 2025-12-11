Омск-Информ
·Общество

На СВО погиб стрелок-санитар из Омской области

Бойцу было 56 лет.

Глава Муромцевского района Омской области Сергей Казанков сообщил о гибели земляка Александра Ощепкова на СВО. Прощание с военнослужащим планируется 13 декабря в деревне Карташово.

Александр Ощепков родился 26 сентября 1968 года в деревне Карташово. Когда заключил контракт с Минобороны, не сообщается. Имел звание рядового. Был стрелком-санитаром.

Из родственников у мужчины осталась двоюродная сестра.

