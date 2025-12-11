Ставший пешеходом омич признал, что «отметелил» полицейского

Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

Omskinform.ru

Октябрьский районный суд Омска начал разбирательство по делу о применении насилия к сотруднику полиции.

Согласно материалам обвинительного заключения, в ночь с 31 июля на 1 августа этого года в Октябрьском округе эвакуировали машину 50-летнего омича. Пока авто грузили, полицейские проверяли владельца с помощью алкотестера. Мужчина, по всей видимости, был недоволен такой несправедливостью и «заехал» одному из полицейских в лицо.

На заседании подсудимый полностью признал свою вину. Следующее заседание, назначенное на 18 декабря, будет посвящено представлению доказательств стороной обвинения.

Статья 318 часть 1 УК РФ, по которой подсудимому предъявлено обвинение, предусматривает максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.