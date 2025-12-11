Била зарядкой и жгла лицо уксусом: омичка жестоко издевалась над дочерью

Женщину приговорили к трем годам тюрьмы.

Omskinform.ru

Ленинский районный суд Омска вынес обвинительный приговор 51-летней местной жительнице, признанной виновной в истязании своей 7-летней дочери (ч. 2 ст. 117 УК РФ). Об этом сообщили в прокуратуре Омской области.

Суд установил, что с февраля по апрель 2025 года мать систематически издевалась над ребенком, не желая заниматься воспитанием. Поводом для наказаний становилось любое непослушание. Женщина била девочку зарядным устройством и ложкой.

Однажды за отказ делать уроки женщина обмазала лицо девочки уксусом и привязала к нему скотчем вату, пропитанную этим веществом. Это привело к ожогам на лице ребенка. Тревогу забили школьные педагоги, заметившие травмы. Учителя обратились в полицию.

Отмечается, что ранее подсудимая уже была лишена родительских прав в отношении пятерых своих старших детей из-за ненадлежащего воспитания. После возбуждения нового уголовного дела она лишилась прав на пострадавшую дочь.

Как уточнили в СУ СК России по Омской области, по инициативе следствия девочку у матери изъяли и передали в семью опекунов, где уже воспитываются другие дети подсудимой.

– Также следствием в адрес органов, в обязанности которых входит осуществление контроля за условиями жизни и воспитания в неблагополучных семьях, внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления, – добавили в следкоме.

Обвиняемая признала свою вину в совершении преступления. Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил ей наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии общего режима. После оглашения приговора женщина была взята под стражу прямо в зале суда.