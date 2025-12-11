Омск-Информ
·Общество

В омской РЭК повысили тариф для троллейбусов и трамваев

Он увеличился на 2 рубля.

Региональная энергетическая комиссия приняла новый тариф для омского электротранспорта. Фактическую стоимость одной поездки увеличили с 70 рублей 14 копеек до 72 рублей 29 копеек.

Отметим, что тариф – не то же, что стоимость проезда. Тариф отражает стоимость перевозки одного пассажира для предприятия. Разницу между этими двумя суммами перевозчику компенсирует бюджет.

Отметим, что проезд в общественном транспорте вырастет с 1 января до 40 рублей при оплате картой и до 47 рублей наличными.

