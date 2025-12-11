DOGMA запускает программу трейд-ин в Омске

Компания DOGMA представила программу, которая помогает жителям Омска сменить старую квартиру на новое жилье в квартале «Снегири», забронировав понравившуюся планировку на 90 дней.

Рендер проекта компании Догма

Федеральная компания DOGMA представляет в Омске новую программу для тех, кто хочет сменить старое жилье на современную квартиру в квартале «Снегири». Программа трейд-ин помогает продать имеющуюся недвижимость, а вырученные средства направить на приобретение новой квартиры.

Согласно условиям программы, покупатель выбирает планировку новой квартиры в жилом комплексе «Снегири» и бронирует ее на три месяца. Стоимость новостройки фиксируется на 90 дней, благодаря чему покупатель защищен от роста цен. В это время эксперты партнерского агентства недвижимости проводят профессиональную оценку и организуют продажу имеющейся квартиры по рыночной цене. После успешной сделки клиент заключает договор долевого участия c DOGMA и используя вырученные средства для оплаты новой квартиры.

– Благодаря программе трейд-ин переезд из старой квартиры в новую становится комфортным и финансово доступным, – комментирует Александр Тернющенко, директор по продажам ГК DOGMA. – Для оплаты новостройки клиент также может оформить рассрочку или ипотеку на недостающую сумму. В результате семья улучшит жилищные условия и переедет в просторную квартиру и в новый район с современной инфраструктурой, благоустроенными дворами, детскими садами и школой рядом с домом.

До 15 декабря приобрести недвижимость в квартале «Снегири» можно по действующим ценам. И до повышения стоимости заключить договор и зафиксировать выгодные условия.

Квартал «Снегири» – масштабный жилой проект компании DOGMA, который станет драйвером развития Московки. Первая очередь квартала включает три разноэтажных жилых дома на 2041 квартиру и встроенные коммерческие помещения, а также собственную котельную, наземный и подземный паркинги и детский сад, который компания DOGMA возводит за свой счет.

Рядом с жилым кварталом «Снегири» федеральная компания создаст экопарк. На территории площадью 10,4 га девелопер обустроит пешеходные маршруты, уютные зоны отдыха, детские и спортивные площадки в экостиле, территорию для дрессировки собак. Для улучшения транспортной доступности к жилому кварталу «Снегири» и экопарку застройщик проектирует 3,7 км дорог.

Застройщик – ООО Специализированный застройщик «ДОГМА-ОМСК». Срок действия предложения – до 31 марта 2026 г. Услуга бронирования платная, подробности в офисах продаж застройщика. Предложение не является публичной офертой. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.