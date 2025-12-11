Молодая омичка собиралась выпрыгнуть из окна из-за ссоры с семьей

Росгвардейцы спасли девушку с восьмого этажа.

Omskinform.ru

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии предотвратили попытку суицида 19-летней омички на Левобережье. Девушка намеревалась выпрыгнуть из окна восьмого этажа.

Прапорщик полиции Евгений Н. и сержант полиции Сергей С. патрулировали округ, когда получили сообщение от дежурного о том, что в доме на улице Транссибирской ребенок собирается выброситься из окна. Прибыв на место, они обнаружили сидящую в подъезде на подоконнике ногами наружу девушку. Омичка угрожала спрыгнуть, если к ней кто-то подойдет.

В ходе разговора выяснилось, что причиной поступка стал конфликт с семьей, из-за того что ее молодой человек отбывает наказание в местах лишения свободы. Росгвардейцам удалось отвлечь внимание девушки и рывком затащить ее в безопасное место. После спасения омичку передали медикам скорой помощи. Девушку доставили в больницу.