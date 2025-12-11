Дед Мороз сделал пешеходами 8 омских водителей

Машины горожан собираются продать для погашения их долгов.

Фото: vk.com/fssp55

Вчера, 10 декабря, омские приставы снова провели рейд вместе с инспекторами ГИБДД. Сотрудники, один из которых в костюме Деда Мороза, останавливали на Соборной площади должников.

Одним из них оказался 59-летний омич на Volkswagen Jetta 2019 года выпуска. Он не оплачивал штрафы и коммунальные услуги, в результате чего задолжал 41 тыс. рублей.

– Мужчина знал о наличии задолженностей, но оплачивать не спешил, надеясь на истечение срока давности, – отметили в УФССП.

Пристав составил акт описи и ареста транспортного средства. Если за 10 дней омич не погасит долги, машину продадут для их погашения.

У 31-летнего омича на автомобиле Mazda 3 2011 года выпуска обнаружился долг по кредиту на 29 тыс. рублей. На его машину пристав также составил акт описи и ареста. Однако автомобиль оставили должнику на ответственное хранение. Если омич не погасит долг, машину также продадут.

Всего за рейд у омичей арестовали 8 автомобилей.