·Происшествия

Омича осудили за смерть сына в люке со стоками

Ребенок упал в канализационную емкость, когда играл во дворе.

В Омской области вынесли приговор жителю Исилькульского района, признанному виновным в причинении смерти своему сыну по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

Трагедия произошла 8 августа. Подсудимый плохо закрепил металлическую крышку канализационной емкости, находившуюся во дворе дома. Его сын, играя на улице, провалился в люк со стоками и погиб.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 4 месяцев ограничения свободы.

