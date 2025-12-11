Омичи не могут улететь в Москву из-за масштабной атаки БПЛА

Труднее всего оказалось добраться до Шереметьева.

omskinform.ru

Сегодня, 11 декабря, Омский аэропорт охватила серия задержек и отмен авиарейсов. Согласно онлайн-табло, вовремя не смогли вылететь судна в Сочи, Москву (Домодедово)и Казань.

Наибольшие трудности возникли с рейсами в московский аэропорт Шереметьево. Вылет самолета компании «Аэрофлот» перенесли почти на весь день – с 05:40 до 20:30, а другой рейс этой же авиакомпании в Москву вовсе отменили. Рейс «Победы» в Шереметьево также задерживается на несколько часов, с 07:05 до 14:40.

Аналогичная ситуация наблюдается с международным рейсом Qazaq Air в Астану, который был перенесен с 08:50 на 13:00.

Задержки вызваны угрозой беспилотников. По некоторым данным, эта атака самая масштабная за последние месяцы.