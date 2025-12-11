В Омской области серьезно подорожали овощи и билеты на поезд

Стоимость некоторых позиций выросла более чем на 30 %.

omskinform.ru

По данным статистиков, в ноябре цены в Омской области выросли на 0,8 % по сравнению с октябрем. Продукты подорожали в среднем на 0,9 %, а непродовольственные товары на 0,7 %.

Среди продуктов сильнее всего цены выросли на свежие огурцы (на 36 %), сладкий перец (30 %), лимоны (12 %), капусту, свеклу, морковь, репчатый лук и помидоры (на 5–10 %. Подешевели чеснок (на 9 %), колбаса (4 %), кетчуп, горох, фасоль, оливковое масло, манная крупа и сахар (на 2–4 %).

Среди непродовольственных товаров дороже стали подержанные иномарки, бензин и ювелирные украшения. Подешевели миксеры и блендеры, а также роботы-пылесосы.

Из услуг сильнее всего подорожали билеты в плацкарт. Поездки на Черноморское побережье выросли в цене на 15 %, в страны Закавказья – на 11 %. Снизились цены на туры в Египет (на 19 %), ОАЭ (6,4 %) и Турцию (5,3 %).