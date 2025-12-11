В Омске быстрее, чем в Москве, взлетели цены на новостройки

За год средняя цена квадратного метра в регионе подскочила на 17,5 %.

В большинстве крупнейших городов России средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья показала самый внушительный месячный рост с начала года.

Эксперты объясняют это предстоящими изменениями в семейной ипотеке с 1 февраля будущего года и общим беспокойством покупателей о возможном ужесточении условий кредитования к концу года.

– Объявленные изменения семейной ипотеки с 1 февраля будущего года привели к новой волне спроса на квартиры в новостройках, плюс многие переживают, что к концу года банки могут существенно снизить одобряемость кредитов, а после новогодних праздников остается не так много времени, чтобы согласовать ипотеку и найти подходящую квартиру. В итоге спрос на квартиры в новостройках растет, а за ним и цены, – пояснил ведущий аналитик компании «Этажи» Александр Иванов, сообщают «Известия».

Хотя в целом по России средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке за прошедший месяц выросла на скромные 1,1 % (при годовом росте в 10,6 %), в части мегаполисов показатели значительно выше. В этой волне Омск показал уверенный месячный прирост в 1,7 %, войдя в десятку лидеров по этому показателю среди крупнейших городов. Краснодар и Ростов-на-Дону лидировали с ростом 2,6 %, Санкт-Петербург показал +1,9 %, а Москва – +1,5 %.

Однако наиболее впечатляющие результаты Омск демонстрирует в годовом срезе. Относительно декабря прошлого года средняя цена квадратного метра первичного жилья в Омске подскочила на 17,5 %. Этот показатель поставил город на второе место среди всех городов-миллионников, уступив лишь Казани (+19,3 %) и заметно опередив Челябинск (+16,8 %), Пермь (+16,5 %) и Новосибирск (+14,5 %). Для сравнения, Москва с ростом в 13,5 % оказалась лишь на восьмом месте в этом годовом рейтинге.