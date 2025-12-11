В Омской области выбрали председателя Агропромышленного союза

На отчетном мероприятии в Азовском районе участники единогласно поддержали кандидатуру директора омского филиала РСХБ Льва Янеева, предложенную действующим председателем Дмитрием Головановым.

Фото: пресс-служба АО «Россельхозбанк»

Голосование состоялось 9 декабря на итоговом отчетном мероприятии организации, которое прошло на базе администрации Азовского муниципального района.

В рамках собрания Агропромышленного союза состоялись выступления:

министра сельского хозяйства пищевой и перерабатывающей промышленности региона Николая Дрофы (тема выступления – подведение итогов сельскохозяйственного года);

(тема выступления – подведение итогов сельскохозяйственного года); заместителя министра сельского хозяйства пищевой и перерабатывающей промышленности Николая Филонова (тема выступления – предварительные итоги отрасли животноводства);

(тема выступления – предварительные итоги отрасли животноводства); проректора по образовательной деятельности ФГБОУ ВО Омский ГАУ им. П. А. Столыпина Светланы Комаровой (тема выступления – кадры для АПК, итоги целевого набора в 2025 году);

(тема выступления – кадры для АПК, итоги целевого набора в 2025 году); ведущего специалиста блока цифровой трансформации «РСХБ-Экосистема» Романа Лендела (тема выступления – возможности платформы «Я в Агро» для рекрутинга сотрудников в АПК);

(тема выступления – возможности платформы «Я в Агро» для рекрутинга сотрудников в АПК); директора ЗАО «Азовское» Александра Котлинского (тема выступления – развитие сельхозпредприятия ЗАО «Азовское»).

В завершении мероприятия действующий председатель правления омского Агропромышленного союза, депутат регионального Законодательного собрания Дмитрий Голованов подвел итоги деятельности организации в 2025 году и открыл очное голосование за выбор нового руководителя Союза, предложив кандидатуру директора Омского РСХБ Льва Янеева для работы в новом отчетном периоде.

Собравшиеся единогласно одобрили данное предложение, тем самым избрав нового председателя омского Агропромышленного союза в 2026 году.

– Наше министерство находится в постоянном, систематическом контакте с Агропромышленным союзом и его членами, – подчеркнул министр сельского хозяйства пищевой и перерабатывающей промышленности Омской области Николай Дрофа. – Эта организация объединяет ведущих аграриев региона, выступая открытой площадкой для проведения тематических мероприятий, выставок, выездов для обмена опытом, позволяет эффективно выстраивать взаимодействие по широкому спектру вопросов между фермерами и региональным министерством сельского хозяйства.

Министр поздравил избранного председателя Агропромышленного союза Льва Янеева, отметив его опыт в финансово-экономической сфере и в сфере АПК, а также инициативность и организаторские способности.

– Агропромышленный союз является эффективной формой взаимодействия между АПК региона, профильными министерствами, научными и финансовыми институтами, – сообщил директор омского филиала РСХБ Лев Янеев. – Благодаря регулярной деятельности организации удается формировать общее информационное поле, генерировать актуальную повестку и в целом улучшать взаимодействие между участниками процессов.

Янеев выразил благодарность всем проголосовавшим за оказанное высокое доверие.