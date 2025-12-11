Омичи стали реже болеть смертельными недугами

В регионе зафиксировали случаи чесотки и вирусного менингита.

Фото создано при помощи ИИ

Специалисты управления Роспотребнадзора по Омской области рассказали о статистике заболеваемости некоторыми опасными заболеваниями за январь – октябрь 2025 года.

Среди зарегистрированных случаев выделяются чесотка и вирусный менингит. Показатель заболеваемости чесоткой составил 4,95 случая на 100 тыс. населения, то есть от недуга пострадали 89 жителей. Как уточнили в ведомстве, заболеваемость по сравнению с прошлым годом снизилась.

Менингитом в течение десяти месяцев заразились 11 человек, показатели составили 0,61 на 100 тыс. населения. Уровень заражения тоже сократился по сравнению с прошлым годом и находится ниже среднемноголетнего уровня.

– По факту регистрации случаев инфекционных заболеваний проведены все необходимые противоэпидемические мероприятия, – сообщает «НГС55» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Вместе с тем специалисты отметили, что в 2025 году в Омской области не зарегистрировано ни одного случая тяжелых инфекционных заболеваний, таких как сыпной тиф, бешенство, натуральная оспа, холера, вирусные геморрагические лихорадки.