Омич получил штраф из-за дерзкого высказывания в соцсети

Прокуратура выявила признаки разжигания ненависти и вражды.

Прокуратура Нижнеомского района Омской области проверила соблюдение законодательства о противодействии экстремизму.

В ходе проверки выяснилось, что один из местных жителей оставил под постом в открытой группе во «ВКонтакте» комментарий, содержащий признаки разжигания национальной вражды и ненависти.

По результатам проверки прокуратура возбудила в отношении автора комментария административное дело по статье 20.3.1 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за разжигание ненависти, вражды и унижение человеческого достоинства.

Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.