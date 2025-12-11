Омская пенсионерка похитила тысячу лотерейных билетов, но так и не сорвала джекпот

Вместо этого она задолжала 336 тыс. рублей.

Фото: t.me/omsk_police

Сотрудники полиции уличили 77-летнюю омичку в краже лотерейных билетов. Женщина работала в киоске «Столото» и воровала на протяжении полутора лет. За это время она успела похитить 1400 лотерейных билетов стоимостью от 30 до 1000 рублей на общую сумму 336 тыс. рублей.

Как сообщают правоохранители, все выигрыши пенсионерки были небольшими, лишь однажды она получила больше 2000 рублей. Деньги женщина тратила на покупку новых билетов.

Воровство вскрылось, когда владелец киоска провел ревизию. Продавщица пообещала компенсировать ущерб, но потом уволилась и прекратила общение с работодателем. Тогда он обратился в полицию.

На допросе женщина пояснила, что, воруя билеты, рассчитывала сорвать крупный куш.

На нее завели уголовное дело.