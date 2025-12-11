Врач раскрыла омичам неожиданные риски новогодних украшений

Как отметила специалист, некоторые новогодние украшения могут вызвать отек и заложенность носа.

Фото: Freepik.com

Новогодние блестки могут спровоцировать аллергические реакции у чувствительных людей. О рисках некоторых новогодних украшений, а также о влиянии аэрозольного снега рассказала заместитель директора ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России и директор Института репродуктивной медицины Елена Андреева в интервью изданию Pravda.ru.

По словам эксперта, частицы аэрозольного снега долго остаются в воздухе, а затем оседают на мебели и одежде. Их вдыхание может вызвать кашель, жжение в горле, головные боли и обострить хронические болезни дыхательных путей.

Что касается новогодних блесток, Андреева отметила, что эти микрочастицы легко оседают на коже, слизистых глаз и дыхательных путях, что может приводить к отеку, заложенности носа и проявлениям аллергии.

Подводя итог, специалист подчеркнул, что создать праздничную атмосферу безопасно для здоровья вполне возможно, если соблюдать несколько простых правил. Перед украшением комнаты важно тщательно проветрить помещение, а искусственную елку и декор протереть влажной тканью.

Кроме того, рекомендуется вовсе отказаться от аэрозольных спреев и блесток, а гирлянды выбирать с мягким светом и надежной проводкой. После праздников хранить украшения нужно в герметичных контейнерах. Эти меры помогут снизить риск аллергических реакций и сделают праздник комфортным для всей семьи.