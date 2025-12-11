Омск-Информ
·Общество

Мороз разжимает ледяные тиски: в Омске обещают оттепель в конце недели

Несмотря на повышение температуры, юго-западный ветер и гололедица осложнят обстановку.

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, в четверг, 11 декабря, в Омской области сохранится неустойчивая зимняя погода. Днем ожидается облачность с прояснениями, местами возможен слабый снег.

Температура воздуха составит -7…-12 °C. На дорогах - гололедица, в отдельных районах возможна изморозь. Ветер юго-западный, 7–12 м/с, местами порывы усилятся до 16 м/с. Атмосферное давление будет снижаться.

В ночь на пятницу, 12 декабря, синоптики прогнозируют переменную облачность. Температура опустится до -10…-15 °C. Местами пройдет небольшой снег, гололедица сохранится. Ветер юго-западный, южный, 7–12 м/с, порывы местами до 15 м/с. Давление продолжит падать.

